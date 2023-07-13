В разгар пляжного отдыха у перевозчиков Челябинской области возникают сложности с доступом к контейнерным площадкам

Дороги, ведущие к мусорным бакам, заставлены легковым транспортом отдыхающих. Фото: пресс-служба Центра коммунального сервиса

В рекордно жаркие июльские дни у компаний, занятых в сфере вывоза твердых бытовых отходов, возникают трудности с обслуживанием отдельных контейнерных площадок. Все проблемные локации находятся в курортной зоне Челябинской области, где поток отдыхающих в разы увеличен.

Почти во всех случаях перевозчик испытывает сложности с доступом к контейнерным площадкам из-за неправильно припаркованных автомобилей вблизи курортных объектов. Брошенный отдыхающими транспорт на обочинах дорог, в узких дворовых проездах становится помехой на пути мусоровозов. В подобных ситуациях водителю спецтехники приходится выполнять повторный рейс. А в отдельных случаях мусор получается вывезти только на следующий день. Такие «вынужденные корректировки» в графике коммунальной техники негативно сказываются на санитарном состоянии самой контейнерной площадки и прилегающей к ней территории.

Фото: пресс-служба Центра коммунального сервиса

Так в минувшие выходные по причине блокировки подъездных путей перевозчик не смог своевременно вывезти отходы с контейнерных площадок, расположенных в поселке Тургояк по улице Школьная, 1А и Школьная, 2. Дороги, ведущие к бакам для сбора ТКО, были забаррикадированы легковым транспортом отдыхающих. Опустошить контейнеры удалось только на следующий день, когда был обеспечен доступ техники к емкостям.

К числу проблемных также относятся точки сбора ТКО, которые расположены вдоль основных дорог, ведущих к главной зоне отдыха на Тургояке. Контейнеры, установленные в данных локациях, активно пользуются спросом не только у жителей поселка, но и у посетителей городского пляжа. Специалисты ЦКС выявили закономерность: чем больше туристический трафик, тем выше объемы образуемых отходов. И даже незначительные изменения в графике коммунальной техники проводят к захламлению территории мусором: контейнеры и все пространство вокруг них моментально обрастает отходами.

Фото: пресс-служба Центра коммунального сервиса

Чтобы обеспечить надлежащее состояние зон отдыха, региональным оператором принято решение увеличить количество контейнеров в курортной зоне Тургояка. В ближайшее время дополнительные баки будут установлены на контейнерных площадках, расположенных по улице Туристов, 69 и Аносова, 78.Однако и эти меры не гарантируют порядок в местах накопления ТКО, в случае если подъездные пути будут заблокированы.

Похожая ситуация складывается и в Чебаркульском городском округе. Большая скученность машин и неправильная организация парковочных мест при въезде на территорию баз отдыха и санаториев, создают дополнительные трудности для передвижения спецтехники, обслуживающей контейнерные площадки.

Следующая неделя тоже обещает быть жаркой, а значит купальный сезон продолжится. Центр коммунального сервиса призывает южноуральцев и гостей региона внимательно относится к выбору парковочных мест для своего автомобиля вблизи курортных объектов. Не оставлять свой личный транспорт у контейнерных площадок, а также в узких проездах. Это затрудняет доступ мусоровозов к контейнерам либо делает вывоз ТКО невозможным со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Только вместе мы сможем сделать наши города и поселки действительно чистыми!