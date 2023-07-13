Денис Мантуров и Алексей Текслер посетили ядерный центр в Снежинске

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер с вице-премьером, Главой Минпромторга Денисом Мантуровым и руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Богданом Стежкой посетили Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина в Снежинске. Представители власти обсудили стратегические планы по выполнению главных задач, которые стоят перед ядерным центром в области науки, практическом плане, в рамках гособоронзаказа и военной тематики. Не обошли вниманием и гражданскую направленность работы.

— Наработки, которые сегодня есть у ядерного центра, будут внедряться и помогать нашей науке и образованию, промышленности, — отметил Алексей Текслер.

Глава региона акцентировал внимание на кадровом вопросе. Образовательный проект «Новый Снежинск» позволит привлекать талантливых ребят, магистрантов из разных университетов страны.

— Важно, чтобы они оставались в Снежинске и пополняли ряды молодых ученых, работающих в ядерном центре, — уточнил Алексей Текслер. — Задача региона и Росатома создать соответствующую инфраструктуру. Это будет кампус, где молодежь сможет жить и учиться.