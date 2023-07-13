В Челябинской области прошли похороны зверски убитой 11-летней девочки

На прощании и похоронах дежурила скорая помощь. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В городе Сим Челябинской области простились с девочкой, которую домогался, а потом жестоко убил отец ее подружки-одноклассницы. Прощание состоялось в Храме Дмитрия Солунского.

Фиолетовый гроб с завернутой в погребальную пелену девочкой заполнили игрушками и живым цветами. Проводить скромную девочку пришли несколько сотен человек.

Рядом с гробом стояли родственники, стараясь сдержать боль внутри. А напротив – сотрудники МЧС, которые вместе с полицией, волонтерами и заводчанами искали школьницу и до последнего верили, что она жива. Тяжелее всего осознать то, что девочки не стало, родителям.

– Маму вывели под руки, она вся опустилась от боли. Отец не вытерпел, вышел из церкви и сидел рядом, – поделилась с журналистом КП-Челябинск одна из присутствующих на похоронах.

Тело девочки донесли до школы, где она училась, а уже потом увезли на кладбище. Могила вся в слезах и цветах. Весь Сим сегодня в трауре.

Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.

Накануне Дмитрия отправили в СИЗО на два месяца. Мужчина признал вину в насильственных действиях сексуального характера и убийстве малолетней. В четверг, 13 июля, убитую похоронили.

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