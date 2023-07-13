В Челябинске пенсионерке понадобилась помощь медиков после падения в автобусе

После инцидента автобус несколько часов простоял на месте. Фото: архив КП

В Челябинске во время поездки на автобусе пострадала 69-летняя пенсионерка. Она упала в общественном транспорте из-за резкого торможения. Как сообщили КП-Челябинск в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло напротив дома №90 по улице Братьев Кашириных

— По предварительным данным, 44-летний водитель автобуса №64 при торможении допустил падение пассажира. В результате ДТП пострадавшей оказана медицинская помощь, — уточнили в ведомстве.

Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что на перекрестке перед автобусом остановилась синяя легковушка. Из-за этого водитель общественного транспорта резко нажал на тормоз. После остановки автобус простоял несколько часов на месте.

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