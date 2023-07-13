В Челябинске водитель LADA Granta сбил 32-летнего мужчину

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Фото: Сергей ГАПОН

Вечером 13 июля автомобиль LADA Granta сбил мужчину в Челябинске. ДТП произошло возле дома №43 на улице Каслинской. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля LADA Granta совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП пострадавшего увезли в больницу. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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