Здание постпредства Челябинской области продают в Москве за 84 млн рублей

Фото: министерство имущества Челябинской области

Министерство имущества Челябинской области выставило на продажу здание постоянного представительства региона в Москве. Объект собираются реализовать на торгах по начальной цене в 83,7 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Трехэтажное здание постпредства Челябинской области было построено в 1995 году и находится в Дмитровском проезде. Общая площадь объекта составляет 765 квадратных метров. В здании есть несколько комнат для отдыха, четыре кабинета и кухня. Территория находится под охраной и полностью огорожена. Вблизи расположены остановки общественного транспорта и станция метро.

Впервые здание выставили на продажу в 2016 году за 240 млн рублей. Покупателей в то время не нашлось. Вторую попытку продать объект предприняли полгода назад, снизив цену до 117 млн рублей. Но и в тот раз желающих приобрести недвижимость не нашлось.

В настоящий момент заявки на участие в торгах принимаются до 1 августа. Электронный аукцион пройдет 8 августа на Единой электронной торговой площадке (Росэлторг).

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