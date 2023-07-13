«Вызывали коммунальщиков, но они сделали работу не до конца»: в Челябинске огромная ветвь дерева упала на жилую многоэтажку

Фото: читатель КП

В Челябинске жители многоэтажного дома №85 по улице Мебельной требуют от коммунальщиков завершить работу по уборке опавших ветвей и листьев. Неделю назад из-за сильного ветра здесь рухнуло дерево. Приехавшие коммунальщики спилили ветви у соседних деревьев, тем самым освободив висящие провода. На этом работы они закончили и заявили, что остальное находится не в их полномочиях.

Сейчас под окнами дома лежат огромные спиленные ветви. Никто их не убирает. Жители заметили, что одно из деревьев, над которым поработали коммунальщики, уже начало разваливаться.

— Одна из ветвей упала на кровлю дома, другие две – на провода. Уже не знаем, что делать, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Напомним, этой зимой коммунальщики в Тракторозаводском районе объявили, что отключат горячую воду 29 февраля. Многих такая дата поставила в ступор.

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