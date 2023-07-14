Спасенному челябинским ветеринаром львенку Ширазу хотят найти новый дом до конца лета

Фото: ФОНД ЗООЗАЩИТЫ "СПАСИ МЕНЯ"/vk.com

Львенок Шираз, которого анонимно подкинули челябинскому зоозащитнику Карену Даллакяну, полностью адаптировался в новых условиях и привык к людям.

— Дела у него хорошо. Растет с каждым днем. Несмотря на жаркую погоду аппетит у него отменный — до 7 кг мяса съедает в день. На удивление, характер у него идеальный. Людей он принимает как своих и не проявляет ни капельки агрессивности, ни к нам, ни к нашим животным. Абсолютно адекватный лев, — рассказал Карен Даллакян на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Львенок Шираз весит уже около 100 кг, проживает в вольере с игрушками и любит внимание. Дальнейшая судьба животного на данный момент еще не решена. Приют прикладывает усилия для того чтобы найти львенку новый дом до конца лета, потому что содержать животное зимой сложнее — нужен новый вольер с отоплением, а это дополнительные расходы.

Напомним, что львенок поселился в челябинском приюте для диких животных «Спаси меня» после того как неизвестные привезли хищника на маршрутке. Львенка подарили на день рождения богатому бизнесмену, но позже хозяин понял, что не может с ним управиться. У львенка были кривые лапы, рахит, а так же отморожен кончик хвоста.

Львенка назвали Ширазом. В переводе с фарси «шир» означает «лев», «аз» — «я». Я — Лев.

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