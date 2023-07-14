«Денег у меня не было»: мужчина украл пожертвования и украшения из челябинского храма

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские задержали 64-летнего мужчину, обокравшего храм в Центральном районе Челябинска.

Пропажу ящика с пожертвованиями и серебряных украшений, оставленных прихожанами на иконах, заметили священнослужители. Они обратились в полицию.

Сотрудники МВД выяснили, что вор проник в здание, отжав окно. Вскоре удалось вычислить и подозреваемого. Оказалось, что это ранее судимый уроженец Кемеровской области. На Южном Урале он был проездом и, поживившись пожертвованиями верующих, покинул город. Мужчину помогли задержать в поезде новосибирские транспортные полицейские.

— Просто зашел, посмотрел. Денег у меня не было, — рассказал злоумышленник на допросе о своем визите в храм. — В окно залез, забрал [пожертвования]. Потом уже посчитал, около 12-13 тыс. рублей там было. Ну, мелочь в основном.

Похищенные деньги мужчина потратил, а серебряные украшения просто выбросил.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, задержанного привезли обратно в Челябинск. В отношении него возбудили уголовное дело о краже. Суда мужчина будет дожидаться в СИЗО.

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