Первую гостиницу межуниверситетского кампуса в Челябинске сдадут в марте 2024 года

Сейчас строители возводят уже второй этаж одной из гостиниц. Фото: Ольга ЩАПИНА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании штаба под руководством зампреда Правительства России Марата Хуснуллина. Глава региона доложил о реализации проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области.

Алексей Текслер отметил, что сейчас строится второй этаж одной из гостиниц, в сентябре будут закончены коробки на объектах, а в марте следующего года, как и планировалось, будет сдан первый объект. Учебно-научные комплексы и корпуса — всего 10 зданий — находятся в стадии завершения проектирования.

— Срок сдачи всех объектов — конец 2025 года. Все идет по плану, все контрольные точки проекта выполняем, — обратил внимание губернатор.

Строительство кампуса осуществляется по поручению Президента Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект кампуса — это 123 тысяч кв.м. студенческого пространства с жилыми помещениями почти на 3,5 тысячи человек, учебно-научным комплексом, многофункциональным центром с модульными конференц-залами, магазинами и скверами, которые также будут доступны для всех жителей.