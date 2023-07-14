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НовостиОбщество14 июля 2023 5:20

Первую гостиницу межуниверситетского кампуса в Челябинске сдадут в марте 2024 года

О реализации федерального проекта сообщил Алексей Текслер на штабе под руководством Марата Хуснуллина
Дарья ЧУВАТКИНА
Сейчас строители возводят уже второй этаж одной из гостиниц.

Сейчас строители возводят уже второй этаж одной из гостиниц.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании штаба под руководством зампреда Правительства России Марата Хуснуллина. Глава региона доложил о реализации проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области.

Алексей Текслер отметил, что сейчас строится второй этаж одной из гостиниц, в сентябре будут закончены коробки на объектах, а в марте следующего года, как и планировалось, будет сдан первый объект. Учебно-научные комплексы и корпуса — всего 10 зданий — находятся в стадии завершения проектирования.

— Срок сдачи всех объектов — конец 2025 года. Все идет по плану, все контрольные точки проекта выполняем, — обратил внимание губернатор.

Строительство кампуса осуществляется по поручению Президента Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект кампуса — это 123 тысяч кв.м. студенческого пространства с жилыми помещениями почти на 3,5 тысячи человек, учебно-научным комплексом, многофункциональным центром с модульными конференц-залами, магазинами и скверами, которые также будут доступны для всех жителей.