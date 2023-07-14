Подозреваемых в убийстве челябинского подростка лишат гражданства России

Решение суда пока не вступило в силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двоих подозреваемых в убийстве подростка у ТРК «Космос» в Челябинске лишат российского гражданства. Решение об этом принял Центральный районный суд по заявлению регионального ГУ МВД.

Суд признал, что молодые люди 21 и 23 лет сообщили заведомо ложные сведения, когда подавали заявления на получение гражданства.

По федеральному закону «О воинской обязанности» при приобретении гражданства необходимо встать на воинский учет. Но молодые люди не ходили в военкомат и не подавали туда заявления через портал госуслуг.

— ГУ МВД России по Челябинской области полагает, что при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации обратившиеся лица не имели намерения нести обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе Центрального районного суда.

Суд согласился с доводами полицейских. Решение о лишении гражданства пока не вступило в законную силу, его могут обжаловать.

Напомним, 17-летнего юношу убили 9 апреля. По данным следствия, челябинец скончался после того, как получил в потасовке два удара ножом.

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