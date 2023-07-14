Улицу в челябинском поселке Першино перекроют из-за ремонта теплотрассы

Улицу раскопают, чтобы починить трубы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на месяц перекроют участок улицы 32-ой годовщины Октября. Как сообщили в мэрии, ограничения вводят из-за ремонта теплотрассы.

Проехать нельзя будет от дома №17 по улице 32-ой годовщины Октября до дома №17Б по улице 50-летия ВЛКСМ с 20:00 14 июля до 20:00 13 августа.

Схема: администрация Челябинска

Ранее в Челябинске на 10 дней ограничили движение по улице Богдана Хмельницкого.

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