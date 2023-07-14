В районы Челябинской области закупят 121 новый автобус

Первые автобусы подступят в районы уже в этом году. Фото: миндортранс Челябинской области.

В Челябинской области стартует программа по обновлению общественного транспорта в малых городах и районах. На закупку новых автобусов будет направлен 1,2 млрд рублей. Средства пойдут от специального казначейского кредита, который одобрили на заседании штаба во главе с заместителем председателя Правительства России Марата Хуснуллина.

Вопрос лично продвигал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Одобренные региону средства позволят поставить автобусы разного класса в 21 муниципальное образование области, — отметил ранее глава региона. — Туда, где оставались проблемы. Таким образом, уже в этом году и в первом квартале следующего года мы обновим общественный транспорт не только в наших крупных городах, а по всему региону.

Новый транспорт отправится в Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Трехгорный, Троицк, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский и другие районы.

В них проживают более 1 млн человек, которые смогут удобно, быстро и безопасно передвигаться по сельской местности.

Планируется, что автобусы будут доступны для маломобильных групп населения, будут оснащены кондиционерами, системой «ГЛОНАСС», видеонаблюдением, тахографами и аппаратами для безналичной оплаты проезда.

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