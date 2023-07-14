Аналитика МТС: турпоток в Челябинскую область вырос на треть в самый жаркий уик-энд этого лета

Экосистема МТС с помощью технологии обезличенных данных Big Data проанализировала туристические потоки в Челябинской области с начала лета. Пиковый рост числа гостей Южного Урала пришелся на минувшие выходные 8 и 9 июля. При этом турпоток в Челябинскую область вырос почти на 30% по сравнению с другими уик-эндами этого лета. Традиционно отдыхающие устремились на южноуральские озера — в топ-3 самых востребованных водоемов вошли Увильды, Тургояк и Аргази.

Абсолютным лидером в рейтинге наиболее посещаемых озер Южного Урала вновь стало Увильды. Количество отдыхающих в районе баз отдыха и дачных поселков остается стабильно высоким, при этом всплеск числа отдыхающих на прошлых выходных составил 20% — почти половина гостей приехали из уральских регионов. Серебро рейтинга самых посещаемых озер завоевал Тургояк — его выбирали преимущественно южноуральцы, а также путешественники из более удаленных регионов страны. При этом количество отдыхающих в этом месте в прошлый уик-энд выросло на 33%.

Тройку лидеров по количеству посещений замыкает самый большой водоем Челябинской области — Аргазинское водохранилище. В период 8 и 9 июля количество отдыхающих на его берегах выросло на 28% — его чаще выбирали жители Челябинской и Свердловской областей, которые предпочитают останавливаться с палатками. Такой рост турпотока в Челябинской области в прошедшие выходные обусловлен рекордной температурой воздуха в регионах Урала, которая достигала 38 градусов тепла.

В первой половине лета на челябинских озерах большая часть гостей была представлена жителями Свердловской области (32%), республики Башкортостан (15%), Москвы и Московской области (8%), а также Курганской области и ХМАО-Югры (по 5%). При этом в регион чаще приезжали мужчины, а возраст самых активных путешественников и любителей природы составил 35 — 44 года. Почти все гости — 96% — приезжали в регион на собственных автомобилях. Большая часть отдыхающих совершала однодневные поездки на водоемы Южного Урала — 41%, 34% путешественников проводили в Челябинской области по два дня и 8% останавливались на трое суток.

«Челябинская область круглогодично привлекает путешественников своими природными богатствами и в летний сезон наш „край трех тысяч озер“ становится настоящим местом притяжения — к нам съезжаются не только уральцы, но и жители более удаленных регионов России. С помощью Big Data МТС мы анализируем туристические потоки, можем получать информацию о посещаемости тех или иных локаций, загруженности инфраструктуры и динамике перемещений. Такие данные могут помочь при планировании и развитии туристической инфраструктуры региона. Также Big Data позволяет нам анализировать работу сети, прогнозировать нагрузку и улучшать покрытие, чтобы быстрого интернета, в том числе в популярных рекреационных зонах, хватало всем. Для нас важно, чтобы южноуральцы и гости региона могли с комфортом пользоваться привычными сервисами экосистемы МТС и другими онлайн-сервисами даже на отдыхе», — рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.