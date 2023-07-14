В Челябинске виновники падения остановки на ребенка отделались выговором

Фото: vk.com/achnov

В Челябинске двум работникам сделали выговор после падения остановочного комплекса на ребенка.

Металлическая конструкция свалилась в начале июня на остановке «Улица Рылеева» и задела школьника. К счастью, обошлось без тяжелых травм. В прокуратуре после инцидента начали проверку.

Выяснилось, что за остановку отвечал подрядчик дорожного ремонта ООО «Уралдорстрой». Сотрудники фирмы не позаботились о безопасности.

— На остановке при проведении работ находились люди. В связи с этим, при падении остановочного комплекса причинен вред здоровью ребенка, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По представлению прокуратуры замдиректора по строительству и прораб «Уралдорстроя» получили от директора фирмы выговор.

Напомним, проверку после падения остановки проводят также в Следственном комитете.

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