Сервис с человеческим лицом. Челябинская IT-компания помогла купить пенсионерке новый телевизор и отремонтировать старый

Это Зоя Николаевна и инженер Андрей, он привез ей уже отремонтированный телевизор. Фото: «Интерсвязь»

За помощью в техническую службу «Интерсвязи» обратилась 87-летняя Зоя Николаевна. Женщина пожаловалась, что ее старенький телевизор совсем барахлит — чтобы он включился, приходится несколько раз вытаскивать шнур из розетки и вставлять обратно.

Телевизор, со слов Зои Николаевны, перестал нормально работать больше месяца назад. Устав каждый раз «приводить его в чувства», пенсионерка обратилась за помощью в call-центр компании «Интерсвязь». Звонок от женщины принял оператор Радик Фазуллин.

— К нам в техподдержку часто обращаются пенсионеры. Для них важно быть услышанными, выслушанными. С ними нужно говорить на понятном языке, не используя сложных технических терминов. Зоя Николаевна рассказала о ситуации, была расстроена, что телевизор плохо работает. Но мы знали, как ей помочь, — рассказал оператор службы технической поддержки компании «Интерсвязь» Радик Фазуллин.

Оперативно к Зое Николаевне приехал инженер «Интерсвязи». Василий Николаев осмотрел телевизор и предположил, что неисправность кроется в блоке питания. Специалист компании объяснил пенсионерке, что телевизор нуждается в ремонте и дал рекомендацию, где отремонтировать технику.

— Однако Зоя Николаевна сказала, что давно задумывалась о покупке нового телевизора, только помочь в этом вопросе ей было некому. Бабушка очень прониклась ко мне и попросила о помощи: съездить с ней в магазин и выбрать телевизор. Конечно, я не смог отказать. На сайте мы посмотрели какие телевизоры есть в наличии и вместе отправились в магазин электроники, — вспоминает инженер службы сервиса абонентов компании «Интерсвязь» Василий Николаев.

У женщины был запрос на телевизор конкретной марки. Однако в магазине консультант предложил вариант другой фирмы. Василий проверил характеристики телевизора предложенной модели, «перевел» их для Зои Николаевны с технического на русский. Для пенсионерки были важны качество картинки и яркость экрана. Кроме того, прямо на месте Василий попросил показать пульт от выбранного телевизора, чтобы женщина сразу смогла понять удобен ли он в использовании.

— Мне очень понравилось вежливое отношение Василия ко мне. Он и дома старенький телевизор осмотрел, все объяснил. Потом, когда мы поехали в магазин, он помог мне дойти до машины, сесть в нее. В магазине тоже со мной был, все показал, подсказывал, поддержал, никуда не спешил. Мне было очень приятно такое внимание и такое отношение, — поделилась жительница Челябинска Зоя Николаевна.

После покупки нового телевизора Василий Николаев привез пенсионерку домой. При хозяйке подключил технику и настроил каналы. Василий не уехал, пока не убедился, что Зоя Николаевна поняла, как пользоваться новой техникой самостоятельно. За помощь женщина была очень благодарна сотрудникам «Интерсвязи», а для оператора call-центра Радика даже попросила передать сладкий подарок.

— У меня первый такой случай, что абонент благодарит лично меня. Я просто делал свою работу. Зоя Николаевна по телефону сказала про шоколадку, но я подумал, что это шутка. А потом ко мне приехал инженер и передал сладкий подарок. Это было неожиданно и очень приятно, — с улыбкой рассказал Радик.

Однако и на этом история не закончилась. Через несколько дней в call-центр «Интерсвязи» вновь поступил звонок от Зои Николаевны. Женщина все-таки решила отремонтировать старый телевизор и в этом вопросе тоже решила довериться «друзьям» — сотрудникам компании. В короткий срок специалисты «Интерсвязи» передали сломанный телевизор в сервисную службу, а после ремонта — вернули хозяйке. Теперь Зоя Николаевна наслаждается просмотром любимых сериалов и передач без проблем и перебоев.

Оператор Радик живет в Южноуральске и оттуда же удаленно работает. Шоколадку ему передали. Фото: «Интерсвязь»

— Чаще всего в call-центр компании «Интерсвязь» абоненты обращаются по техническим вопросам. Однако наши операторы готовы даже к самым нестандартным запросам. Они всегда придут на помощь, проконсультируют по всем возникающим вопросам, помогут удалённо решить проблему или оформят заявку на выезд инженера. Комфорт абонента для нас всегда в приоритете, — прокомментировал Антон Примаков, директор по сервису компании «Интерсвязь».

Быть готовым к любым ситуациям операторам службы технической поддержки помогают поэтапная программа обучения и профессиональные наставники. На первых этапах нового сотрудника по всем вопросам консультируют менторы. Они рассказывают, как правильно поступать в той или иной рабочей ситуации.