В Челябинской многоэтажке девять месяцев не было холодной воды из-за упрямой пенсионерки

Воду отключили в октябре, а включить смогли лишь в июле Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители многоквартирного дома на Комсомольском проспекте в Челябинске девять месяцев обходились без холодной воды.

В октябре прошлого года в квартире на третьем этаже прорвало трубу. Из-за аварии пришлось отключить подачу воды. Отключение растянулось на долгие месяцы, поскольку хозяйка проблемной квартиры наотрез отказалась впускать сотрудников управляющей компании для ремонта.

Отчаявшись договориться с упрямой пенсионеркой, соседи подали в суд.

Суд обязал пожилую женщину впустить слесарей в квартиру, но хозяйка отказалась подчиняться. Не подействовало ни назначение исполнительского сбора, ни два штрафа за неисполнение судебного решения. Челябинка упорно держала оборону, заявляя, что отсутствие холодной воды ничуть ее не беспокоит.

В конце концов пришлось пойти на крайние меры.

— В присутствии участкового, судебного пристава-исполнителя, понятых замок был демонтирован, и, несмотря на противодействие со стороны должницы, представители управляющей компании смогли попасть к аварийному стояку, — рассказали в региональном ГУ ФССП.

Прохудившуюся трубу удалось заменить за час, к ликованию жильцов после этого возобновили подачу воды.

Пенсионерке теперь предстоит выплатить исполнительский сбор и штрафы.

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