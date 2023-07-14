В челябинскую библиотеку взяли на работу рок-музыканта, который учит детей звукорежиссуре

Фото: hornews.com

В челябинской библиотеке имени Маяковского начались занятия «Я – звукорежиссер», которые проводит рок-музыкант Антон Котиков. Он учит детей работе с профессиональным оборудованием, звукозаписи, диктовке. Конечная цель уроков – запись школьниками собственных подкастов. Об этом рассказали Hornews.com.

– Сразу все по-взрослому делается. Если ребята захотят связать свою жизнь с радио, они придут на студию и, возможно, даже увидят оборудование ниже классом, — рассказывает Антон Котиков.

Котиков пришел в музыку 20 лет назад. Получил образование по классу скрипки, а следом занялся вокалом и гитарой. У него есть своя группа «хобби-уровня» THE MOTORS. Себя он называет «рок-звездой локального масштаба». Также Антон преподает в радиотехникуме и работает диктором.

Проходят занятия в оборудованном музыкально-нотном отделе. Ученики разделены на две группы: младшую (10-12 лет) и старшую (13-16 лет). Урок идет час и практика в нем занимает большую их часть.

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