В Челябинске в выходные трамваи перестанут ездить на северо-запад

Два дня на проспекте Победы будут менять рельсы и шпалы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в эти выходные закроют трамвайное движение на северо-запад по проспекту Победы. Трамваи прекратят курсировать с 22:00 пятницы 14 июля, а вернутся на маршрут в 5:00 понедельника 17 июля.

Как рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок», ограничения вводят, чтобы отремонтировать пути на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной.

Добавим, в последнее время на северо-запад ездили трамваи единственного маршрута — №14. Движение других маршрутов в сторону улицы Чичерина прекратили из-за ремонта рельсов. Чтобы челябинцам было проще пересесть в трамвай №14, создали дополнительную остановку общественного транспорта.

Напомним, с 15 июля в Челябинске подорожает проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах.

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