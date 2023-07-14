В центре Челябинска на детской площадке из-под земли забила вода

Ручей создает лужи во дворах и на улицах.
Фото: Егор ИВЛЕВ
В Челябинске во дворе на пересечении улиц Работниц и Каслинской из-под земли забила вода. Ручей разлился вплоть до проезжей части и стекает вниз по дороге. Проезжающие мимо машины оставляют эффектные брызги.
– Здесь какие-то рабочие что-то копают. Но им как будто все равно. Запаха от воды никакого нет, вроде не канализация, – рассказал КП-Челябинск очевидец.
В районе протечки будто только что прошел ливень.
Фото: Егор ИВЛЕВ
В МУП ПОВВ сообщили, что о протечке им известно. Но сети, где возникла протечка, к водоканалу не принадлежат.
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