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НовостиЭкономика3 июля 2023 9:44

Челябинская область стала лидером по строительству модульных гостиниц Урале

Данные прозвучали на заседании Совета при полпреде Президента на Урале, в котором принял участие губернатор Алексей Текслер
Дарья ЧУВАТКИНА

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Челябинская область стала абсолютным лидером по числу строящихся модульных гостиниц. Такой формат отдыха пользуется популярностью среди уральских туристов. В регионе благодаря федеральной субсидии на строительство реализуется 29 проектов.

В минувшем году именно Урал обеспечил наибольший вклад в общероссийскую динамику инвестиций. Пятая часть прироста была за счет регионов УрФО. В номинальном выражении Урал нарастил инвестиции более чем на 25% к 2021 году. Это рекордный показатель за последние 11 лет.

На заседании Совета при полномочном представителе Президента России на Урале губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что инвестиционная активность в Челябинской области растет, в том числе благодаря масштабному комплексу федеральных мер поддержки. Так, объем инвестиций за год вырос на 14% и превысил 373 млрд рублей. Отметим, регион находится в лидерах Национального рейтинга состояния инвестклимата в течение последних трех лет.