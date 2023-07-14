На садовых участках челябинцев будут искать мак и коноплю

У челябинцев моут возникнуть проблемы из-за сорняков на участке
Фото: Мария ЛЕНЦ
Челябинские полицейские проверят садовые участки горожан. На дачах будут искать растения, содержащие наркотические вещества.
Как сообщили в городском УМВД, первый этап операции «Мак-2023» намечен на 17-26 июля.
Челябинцев могут наказать не только за сознательное культивирование мака и конопли, но и за невыполотые сорняки. Если участок зарос коноплей, владельцу грозит административная ответственность.
Напомним, в прошлом году в Челябинской области полицейские уничтожили 30 гектаров «неправильной» зелени.
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