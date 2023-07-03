Челябинская область планирует стать Особой экономической зоной

Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер предложил сохранить действие программы инвестиционных налоговых вычетов до 2025 года. Губернатор Челябинской области выступил с предложением на заседании Совета при полпреде Президента России в УрФО.

Инвестиционный налоговый вычет — один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет, на сумму до 90% от инвестиций в свой бизнес.

Среди планов по развитию инвестиционной привлекательности Челябинской области Алексей Текслер выделил устранение административных барьеров для развития бизнеса, а также развитие индустриальной инфраструктуры и строительство новых промышленных площадей под сдачу в аренду для растущих промышленных предприятий.

Кроме того, глава региона отметил важность расширения субсидирования процентных ставок по кредитам для бизнеса на инвестиционные цели с участием Фонда развития промышленности Челябинской области. Губернатор добавил, что в настоящее время регион формирует заявку на создание Особой экономической зоны.