Зря трудился: в Магнитогорске угонщика поймали за перекрашиванием чужой машины

Художественный способности угонщика оставляют желать лучшего. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Магнитогорске задержали угонщика, который пытался замаскировать только что украденный автомобиль.

24-летний горожанин гулял ночью по улицам и увидел припаркованный у дома старенький ВАЗ-2108. Машина так понравилась магнитогорцу, что он тут же решил ее присвоить.

Мужчина понимал, что хозяин хватится автомобиля. Поэтому он уехал на угнанном ВАЗе за город и попытался изменить облик автомобиля с помощью банки белой эмали.

43-летняя хозяйка действительно утром хватилась машины и обратилась в полицию. Сотрудники МВД быстро отыскали угонщика. Его застали в разгар работы по перекрашиванию машины.

Выяснилось, что у угонщика нет постоянной работы, зато есть судимости за имущественные преступления.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Перепачканный краской ВАЗ изъяли и вернут владелице.

Ранее в Челябинске мужчина влез через окно в храм, чтобы похитить серебряные украшения и пожертвования прихожан. Украшения он потом выбросил.

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