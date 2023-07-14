В Челябинской области умер депутат, который выпал из окна

Владислав Волков. Фото: Администрация Златоустовского городского округа
В Златоусте Челябинской области в больнице умер депутат горсобрания Владислав Волков. Ранее он случайно выпал из окна на третьем этаже. Об этом сообщает «ФедералПресс».
– Глава и администрация Златоустовского городского округа выражают глубокие соболезнования родным и близким, – cообщили в администрации Златоуста.
В качестве причины смерти называют перелом позвоночника и хронические заболевания. Из-за сахарного диабета провести операцию сразу не удалось. Состояние пациента было стабильным, но резко ухудшилось за день до смерти.
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