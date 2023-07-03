Челябинская область направила на поддержку машиностроителей в 2022 году 1 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о мерах поддержки машиностроительных предприятий на заседании совета регионального отделения «СоюзМаш России». В 2022 году из федерального бюджета предприятиям направлено 26,6 млрд рублей. Из регионального бюджета по линии областного минпрома и Фонда развития промышленности инвестировано порядка 1 млрд рублей.

— Докапитализируем региональный Фонд развития промышленности в размере 200 млн рублей, — обратил внимание губернатор. — Будем помогать нашему малому и среднему предпринимательству, которые уже являются поставщиками для крупных предприятий. Видим, что крупные предприятия готовы быть гарантом перспективного роста заказа, а малые и средние должны под него подтянуться.

Алексей Текслер также подчеркнул вклад машиностроительных предприятий, которые увеличивают объем производства и численность сотрудников.

— На базе НПО «Электромашина» зарегистрирован первый в области технопарк «ЗЭМ», — привел пример глава региона. — На площадке Автомобильного завода «Урал» запустили строительство нового сборочного комплекса — фактически нового завода. Существенно нарастил объемы производства ЧТЗ. Нужно и ЧКПЗ отметить, и другие предприятия.