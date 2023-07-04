В Челябинской области построят 58 ФАПов и 7 школ

Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер обсудил положение дел в социальной сфере региона с вице-премьером Правительства Татьяной Голиковой. На встрече в Москве губернатор проинформировал вице-премьера о темпах реализации проектов в сферах здравоохранения, образования и государственной поддержке участников СВО и их семей.

Так, в рамках федерального нацпроекта «Здравоохранение» в этом году на Южном Урале запланировано строительство 58 фельдшерских пунктов и офисов врачей общей практики. Также будет введено 7 новых школ, строительство 6 школ продолжится, а 11 будут капитально отремонтированы. Идет работа и по созданию важных для региона социальных объектов: на проект детского хирургического корпуса областной детской больницы положительное заключение уже получено, а документация многопрофильного медцентра в Магнитогорске проходит госэкспертизу.

Алексей Текслер отметил, что для поддержки и реабилитации участников СВО и их семей в году откроется дополнительное учреждение, где предусмотрены программы лечения с учетом специфики ранений. Также завершается ремонт военного госпиталя, а служба сопровождения участников СВО и филиал госфонда «Защитники Отечества» скоро переедут в новое оснащенное здание.