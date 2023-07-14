В Челябинской области 127 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Стобалльников в этом году на 35 больше, чем в прошлом Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области 127 одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на максимально возможные сто баллов. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Всего единый госэкзамен в этом году сдавали 13,3 тыс. южноуральцев.

Девять выпускников сумели набрать сто баллов сразу по двум предметам.

— Мы видим положительную тенденцию, в сравнении с результатами 2022 года количество стобалльных и двухсотбалльных результатов существенно возросло», – сообщила первый замминистра образования Челябинской области Елена Коузова.

Годом ранее в регионе было 92 стобалльника, четверо двухсотбалльников.

Больше всего максимальных результатов в 2023 году на самом массовом экзамене — по русскому языку. Без единой ошибки ЕГЭ по русскому написали 60 человек.

На втором месте ЕГЭ по литературе, где сто баллов получили 19 одиннадцатиклассников.

На третьем — химия. Сто баллов за экзамен набрали 17 вчерашних школьников.

По пять выпускников получили сто баллов на экзаменах по профильной математике, физике и биологии. Четверым удалось сдать на сто баллов ЕГЭ по обществознанию, двоим — по английскому. И только один выпускник из Челябинской области стал стобалльником по итогам ЕГЭ по географии.

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