Число пострадавших от вспышки сальмонеллеза в Магнитогорске достигло 36 человек

Среди пострадавших — восемь детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске 36 человек, в том числе восемь детей, заболели сальмонеллезом после посещения кафе «Хорошее место». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Первоначально было известно о 16 горожанах, которые попробовали шаурму с курицей и слегли с кишечной инфекцией.

Бактерию-возбудителя сальмонеллеза обнаружили у троих сотрудников кафе.

— Предполагаемый фактор передачи – готовая кулинарная продукция (шаурма и салаты), — рассказали в Роспотребнадзоре. — Контаминация продукции могла произойти в результате грубого нарушения санитарных норм, которые были выявлены в ходе проверок.

За многочисленные нарушения суд приостановил работу «Хорошего места» на 60 суток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.