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НовостиОбщество14 июля 2023 11:10

Число пострадавших от вспышки сальмонеллеза в Магнитогорске достигло 36 человек

Специалисты считают, что кишечная инфекция передавалась через шаурму и салаты в кафе
Елена КОЛЧИНА
Среди пострадавших — восемь детей

Среди пострадавших — восемь детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске 36 человек, в том числе восемь детей, заболели сальмонеллезом после посещения кафе «Хорошее место». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Первоначально было известно о 16 горожанах, которые попробовали шаурму с курицей и слегли с кишечной инфекцией.

Бактерию-возбудителя сальмонеллеза обнаружили у троих сотрудников кафе.

— Предполагаемый фактор передачи – готовая кулинарная продукция (шаурма и салаты), — рассказали в Роспотребнадзоре. — Контаминация продукции могла произойти в результате грубого нарушения санитарных норм, которые были выявлены в ходе проверок.

За многочисленные нарушения суд приостановил работу «Хорошего места» на 60 суток.

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