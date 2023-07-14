В Челябинске иномарка снесла ограждения и перевернулась, вылетев на трамвайные рельсы

Водитель не пострадал. Кадр с видео: камеры "Интерсвязи"
В Челябинске на пересечении улицы Сони Кривой и Свердловского проспекта ночью 14 июля столкнулись две легковушки. Одна из машин после столкновения снесла ограждения и перевернулась, вылетев на трамвайные рельсы. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
В пресс-службе ГИБДД Челябинска сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.
— По предварительным данным, произошло столкновение Ford Focus и Skoda Rapid с последующим опрокидыванием последнего, — уточнили в ведомстве.
Накануне в центре Челябинска столкнулись автомобили Chery Tiggo и Toyota Camry. За рулем иномарок находились женщины, они серьезно не пострадали.
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