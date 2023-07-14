В Озерске задержали мужчину, стрелявшего в подростков из аэрозольного пистолета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали в Озерске мужчину, который ранее открыл стрельбу по подросткам из аэрозольного пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— 53-летний подозреваемый задержан по месту жительства оперативниками уголовного розыска. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — уточнили в ведомстве.

У мужчины изъяли аэрозольный пистолет, из которого велась стрельба. Сейчас оружие находится на экспертизе.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина открыл стрельбу по школьникам в магазине. Сообщалось, что травмы получили двое подростков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.