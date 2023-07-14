В челябинском Минэкологии не исключили, что влияние дыма от пожаров может продолжаться несколько дней

В Челябинске ощущается запах гари
Фото: Егор ИВЛЕВ
Дым от пожаров на Среднем Урале может оказывать влияние на Челябинскую область в течение ближайших нескольких дней. Об этом предупредили в министерстве экологии региона.
— В Челябинске ночью 16 июля ожидается инверсия, которая может способствовать дополнительному накоплению примесей в приземном слое воздуха. При этом прогнозируемые в регионе в течение ближайших дней осадки, могут снизить концентрации примесей в воздухе, — отметили в экологическом ведомстве.
Промышленным предприятиям региона дали поручение снизить нагрузку на атмосферный воздух и приостановить часть производственных процессов. В настоящий момент они выполняют следующие мероприятия:
ПАО «Челябинский металлургический комбинат» приостановил работу:
— доменной печи № 5;
— цеха по производству агломерата;
— печи сталеплавильного цеха;
— машины непрерывного литья заготовок № 3 в кислородно-конвертерном цехе;
—остановлены пылящие работы.
—осуществляется полив территории.
Также завтра дополнительно будет остановлена разливочная машина № 5 в доменном цеху.
ООО «Мечел-Кокс»:
— усилен контроль соблюдения технологических регламентов во всех цехах, за работой аспирационных систем углеподготовительного цеха, и коксовых цехах №№ 1,2;
— усилена работа по повышению герметичности оборудования на коксовых батареях;
— коксовые батареи работаю на тихом ходу на увеличенных периодах коксования;
— контролируется качество воды на тушение кокса;
Предприятие работает на пониженном производстве не менее 50% от производственной мощности.
АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»:
— остановлена печь № 15 в плавильном цехе № 2;
—остановлены печи № 35 и 38 в цехе № 6 по производству ферросплавов;
—остановлены печи № 3 и 5 в цехе извести.
АО «Челябинский цинковый завод»:
— исключил выгрузку и пересыпку пылящих материалов на открытом воздухе;
— усилил полив территории предприятия и прилегающих к ней территорий.
Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск:
— снизил на работающих линиях производственной мощности на 15%;
— сократил объем выбросов фенола за счет перехода на производство плит всех марок с процентным содержанием органических веществ от 1,5% до 3,5 %;
— усилен контроль за точным соблюдением технологического регламента и недопущения работы оборудования и техники на форсированных режимах;
— запрет на продувку и чистку оборудования, газоходов, ёмкостей, в которых находились загрязняющие вещества;
— отключены дробилки;
— рассредоточены во времени работы технологические агрегаты, не участвующие в едином непрерывном технологическом процессе;
— ограничено использование железнодорожного и автомобильного транспорта.
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