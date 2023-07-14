В челябинском Минэкологии не исключили, что влияние дыма от пожаров может продолжаться несколько дней

В Челябинске ощущается запах гари Фото: Егор ИВЛЕВ

Дым от пожаров на Среднем Урале может оказывать влияние на Челябинскую область в течение ближайших нескольких дней. Об этом предупредили в министерстве экологии региона.

— В Челябинске ночью 16 июля ожидается инверсия, которая может способствовать дополнительному накоплению примесей в приземном слое воздуха. При этом прогнозируемые в регионе в течение ближайших дней осадки, могут снизить концентрации примесей в воздухе, — отметили в экологическом ведомстве.

Промышленным предприятиям региона дали поручение снизить нагрузку на атмосферный воздух и приостановить часть производственных процессов. В настоящий момент они выполняют следующие мероприятия:

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» приостановил работу:

— доменной печи № 5;

— цеха по производству агломерата;

— печи сталеплавильного цеха;

— машины непрерывного литья заготовок № 3 в кислородно-конвертерном цехе;

—остановлены пылящие работы.

—осуществляется полив территории.

Также завтра дополнительно будет остановлена разливочная машина № 5 в доменном цеху.

ООО «Мечел-Кокс»:

— усилен контроль соблюдения технологических регламентов во всех цехах, за работой аспирационных систем углеподготовительного цеха, и коксовых цехах №№ 1,2;

— усилена работа по повышению герметичности оборудования на коксовых батареях;

— коксовые батареи работаю на тихом ходу на увеличенных периодах коксования;

— контролируется качество воды на тушение кокса;

Предприятие работает на пониженном производстве не менее 50% от производственной мощности.

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»:

— остановлена печь № 15 в плавильном цехе № 2;

—остановлены печи № 35 и 38 в цехе № 6 по производству ферросплавов;

—остановлены печи № 3 и 5 в цехе извести.

АО «Челябинский цинковый завод»:

— исключил выгрузку и пересыпку пылящих материалов на открытом воздухе;

— усилил полив территории предприятия и прилегающих к ней территорий.

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск:

— снизил на работающих линиях производственной мощности на 15%;

— сократил объем выбросов фенола за счет перехода на производство плит всех марок с процентным содержанием органических веществ от 1,5% до 3,5 %;

— усилен контроль за точным соблюдением технологического регламента и недопущения работы оборудования и техники на форсированных режимах;

— запрет на продувку и чистку оборудования, газоходов, ёмкостей, в которых находились загрязняющие вещества;

— отключены дробилки;

— рассредоточены во времени работы технологические агрегаты, не участвующие в едином непрерывном технологическом процессе;

— ограничено использование железнодорожного и автомобильного транспорта.

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