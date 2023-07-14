В Челябинске 19-летний водитель ВАЗ протаранил киоск после столкновения с иномаркой

Фото: Сергей ГАПОН

В Челябинске на улице Гагарина в ДТП попали две легковушки. После столкновения одна из машин врезалась в киоск. Об этом КП-Челябинск сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Возле дома 3/1 по улице Гагарина произошло столкновение Volkswagen Polo и ВАЗ-2114, после чего водитель отечественного автомобиля врезался в киоск, — уточнили в ведомстве.

За рулем ВАЗ находился 19-летний водитель, иномаркой управлял 22-летний парень. Никто из участников ДТП не пострадал.

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