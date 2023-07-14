Под Челябинском остановили поезд с пассажирами из-за срабатывания сигнализации

Поезд следовал из Челябинска в Магнитогорск Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 14 июля на перегоне Еманжелинск – Красноселка остановилось движение электропоезда «Ласточка», который следовал из Челябинска в Магнитогорск. Пассажирам точной причины произошедшего не объяснили. Спустя время поезд продолжил движение.

В пресс-службе ЮУЖД сообщили, что виной всему стали технические неполадки из-за непогоды.

— В 18:21 по местному времени на участке Еманжелинск - Красноселка ЮУЖД при прохождении грозового фронта произошло срабатывание устройств сигнализации и блокировки, — уточнили КП-Челябинск в пресс-службе.

Задержка в пути составила 18 минут. Поезд продолжил движение в 18:40.

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