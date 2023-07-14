«Помочь им увидеть прекрасное»: в «Оптик-Центре» открылась выставки челябинской художницы Натальи Бронниковой

Фото: «Оптик-Центр»

Вчера, 13 июля, в офтальмологической клинике «Оптик-Центр» состоялось открытие выставки челябинской художницы Натальи Бронниковой.

— Для нас важно сделать искусство доступнее для челябинцев и помочь им увидеть прекрасное, именно поэтому мы приняли решение разместить картины Натальи прямо в стенах нашей клиники. Мир творчества Натальи — это мир детства, пронизанный атмосферой волшебства, увиденный призму аквариумного стекла и капель дождя. Прикоснуться к нему — значит снова найти ту полузабытую часть себя, которая верит в сказки и ожидает чуда за каждым поворотом, — рассказали в «Оптик-Центре».

Вернисаж получился не менее волшебным и запоминающимся, чем работы художницы. Мероприятие посетили пациенты, коллеги и друзья клиники, в том числе и глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов. Они познакомились с произведениями Натальи и с самой художницей, которая охотно отвечала на вопросы о своем творчестве. Гости выставки гадали на открытках с картинами Натальи, как на картах — мысленно задавая вопрос, они вытягивали карточку и искали свой ответ в том, что на ней изображено.

Украшением вечера стало выступление юной флейтистки Есении Исаевой — лауреата множества музыкальных конкурсов. Музыка флейты прекрасно гармонировала с настроением выставки и создавала особенную атмосферу.

Картины Натальи Бронниковой будут выставляться на 4 этаже офтальмологической клиники «Оптик-Центр» (ул. 40 лет Октября, 15) до конца лета.