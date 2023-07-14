Участники «Движения первых» побывали в редакции «Комсомольской правды – Челябинск»

Ребята научились основам радиожурналистики

Юные участники регионального отделения «Движение первых» побывали в гостях у нашей редакции. Ребята — участники проекта «Голос первых», которые будут вести программу на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). Сегодня они познакомились с журналистами, увидели, как проходит запись радиоэфиров, узнали о спецпроектах КП-Челябинск.

— Ничего лишнего! Приятно было пообщаться и выстроить планы на будущие встречи. Все очень крутые! Было интересно узнать, как все устроено. Особенное спасибо за гостеприимство всему коллективу редакции и директору Екатерине Юрьевне Парфеновой, — поделился впечатлениями один из участников движения.

Ребята смогли задать интересующие их вопросы, а в конце экскурсии получили подарки — книги издательства «Комсомольская правда».

Участники проекта «Голос первых» с директором челябинского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Екатериной Парфеновой

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