Женщина и трое детей пострадали в аварии с участием такси

В аварии пострадали 4 пассажира. Фото: пресс-служба госавтоинспекции Челябинска

Рано утром, в 06:50 на Копейском шоссе в Челябинске произошло ДТП с участием детей. Столкнулись Volkswagen Polo и KIA Sportage, за рулем были 45 и 38-летние водители. Одна из машин – такси популярного агрегатора.

В результате аварии травмы получили три девочки: пяти, 12 и 14 лет, а также 40-летняя женщина. Всех четверых пассажирок доставили в больницу.

– Один ребенок госпитализирован, 3 пассажирам назначено амбулаторное лечение, – сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Челябинска.

Сотрудники ГИБДД просят соблюдать правила дорожного движения, быть внимательнее, а детей перевозить только в удерживающих устройствах.

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