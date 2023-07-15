Наука Южного Урала, кванты и тренды: подвели итоги Форума будущих технологий

Форум прошел в столице

Ученые из Челябинской области стали участниками Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», который открыл серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению прорывных направлений технологического развития страны.

Международная научная конференция ICQT 2023, открывшая форум, cобрала ученых из России, Индии, Бразилии, Китая, Франции, Швеции, Беларуси, Германии и Австралии. На площадке состоялся ряд дискуссий, посвященных международному сотрудничеству и реализации совместных проектов. В частности, ученые рассказали о российско-китайском эксперименте по тестированию квантовой космической связи.

По оценкам специалистов, широкое практическое использование квантовых вычислений может начаться уже с 2025 года, а на горизонте 2030 года внеквантовое технологическое лидерство станет невозможным. Прогнозируется, что мировой рынок квантовых коммуникаций к 2035 году составит около 20 млрд долл.

– Ведущие страны активно инвестируют в квантовые технологии, понимая необходимость обеспечения национальной безопасности и перехода к новым моделям экономики. Сегодня важнейшей задачей для нас становится наращивание внутренних компетенций и запуск пилотных внедрений квантовых решений. Форум показал готовность государства, общества и бизнеса совместно противостоять внешним угрозам, создавать и внедрять прорывные технологии», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

Поддержка науки, статуса учёных, возобновление программы мегагрантов –необходимые составляющие для лидерства нашей страны в ключевых отраслях. И в рамках Форума дан старт первой Национальной научной премии «Вызов». Ежегодная награда и значительная денежная премия будут присуждаться российским ученым, инженерам, изобретателям, чьи разработки обладают значительным потенциалом и имеют горизонт практического внедрения 3–10 лет.

По итогам работы Форума площадку посетили более 1400 человек, из них 750 специалистов из более чем 80 российских и зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждений. Среди участников были и те, кто только выбрал или на пути к своей профессии.

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