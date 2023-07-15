Все выходные будет лить как из ведра, но будет жарко: чего ждать южноуральцам в ближайшие дни

Синоптики обещают дожди. Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях в Челябинскую область пришли долгожданная прохлада и дожди. Но, как оказалось, ненадолго. Скоро на Южный Урал вернется жара.

В субботу и воскресенье в Челябинской области днем и ночью будут лить дожди, в некоторых районах ожидаются грозы. Температура днем от +17 до +25 градусов.

Зато уже в понедельник снова будет +27. Местами будут умеренные дожди, но ветер станет слабее.

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