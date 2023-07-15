Спасали с балкона: при пожаре в Магнитогорске пострадали два человека

Пожарные спасали людей при помощи специальной автолестницы. Фото: Рената Мухаметзянова

Предыдущим вечером в одной из квартир Магнитогорска загорелись матрас и вещи. 28-летняя женщина и 31-летний мужчина не смогли сами выйти даже в подъезд. Вызвали пожарных и ждали их на балконе.

Сотрудники МЧС приехали уже через 4 минуты после вызова. Еще через 19 минут пожар был потушен.

– Пострадавшие спасены по пожарной автолестнице с балкона горящей квартиры. Из здания по маршевым лестницам в сопровождении пожарных спасены 2 человека, – отметили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

В результате пожара пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.