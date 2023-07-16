Текслер оценил ремонт Дома культуры Челябинского металлургического комбината

Работы ДК продолжатся до конца года. Фото: пресс-служа губернатора.

В День металлурга губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил, как идут ремонтные работы во Дворце Культуры металлургического комбината.

Ремонт помещений ДК ЧМК был начат в 2022 году, в настоящий момент отремонтированы помещения холла 1-го этажа, лестничные пролеты, коридор 3-го этажа, 2 хореографических класса, хоровой класс, раздевалки и 3 аудитории. На выполнение данных работ было потрачено около 10 млн рублей.

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— Дворец культуры — он легендарный, как для района, так и в целом для города, — оценил проделанную работу Алексей Текслер. — Здесь всегда были очень серьезные коллективы, поэтому надо держать марку. Желаю, чтобы творческий уровень только рос, чтобы дети и взрослые занимались.

Фото: пресс-служба губернатора.

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