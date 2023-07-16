Алексей Текслер поздравил жителей Челябинска с Днем металлурга

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил горожан с Днем металлурга. Глава региона посетил мероприятие в родном Металлургическом районе и выступил перед жителями города на стадионе спорткомплекса «Металлург».

— Сегодня Челябинский металлургический комбинат является основным производителем различных видов продукции, и вы решаете все задачи, которые ставит перед металлургами страна, — отметил Алексей Текслер. — Я вас благодарю за этот непростой, тяжелый труд, всегда челябинские металлурги славились тем, что выполняли все задачи Родины. Спасибо вам огромное друзья, я вас благодарю за ваш труд!

Фото: Каринэ АБРАМЯН

Праздник также был посвящен 80-летию ПАО «ЧМК» и 20-летию компании «Мечел». Глава региона вручил награды работникам комбината. Представителей ЧМК удостоились медалей «За заслуги перед Челябинской областью», знаков отличия «Почетный наставник», а также почётных грамот и благодарностей губернатора.

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