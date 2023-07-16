Ирина Текслер поздравила с Днем металлурга жителей Аши

Ирина Текслер встретилась с рабочими Ашинского завода и поздравила жителей с праздником. Фото: itexler/vk

Супруга губернатора Челябинской области и учредитель «Фонда 2020» Ирина Текслер поздравила жителей Аши с тройным праздником: Днем металлурга, 125-летним юбилеем города и Ашинского металлургического завода.

— В этот знаменательный день мне было особенно приятно отметить высокими наградами Челябинской области лучших работников Ашинского металлургического завода, настоящих профессионалов, мастеров своего дела, — поделилась впечатлениями в соцсетях Ирина Текслер. — Тех, на кого равняется подрастающее поколение. В чьих надежных руках – настоящее и будущее отечественной металлургии!

Первая леди региона отметила, что завод развивается, преображается с каждым днем и город, поблагодарила за это руководителей завода Павла Бальского и Константина Бакина.

Также Ирина Текслер оценила новую набережную вдоль Сима, которая была благоустроена после победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Новый маршрут вдоль реки протянулся на 5 километров.

Ирина Текслер оценила новую набережную Аши. Фото: itexler/vk

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