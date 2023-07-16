Госавтоинспекции начала проверку массового ДТП в Челябинске

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Поздно вечером 15 июля три машины столкнулись в Челябинске районе ЖК «Благодатово», рядом с домом 31 по улице Пустового. Столкнулись Toyota Rav-4, ВАЗ 2110 и 2114. В результате Лада наехала на электроопору и перевернулась.

Как сообщает Госавтоинспекция Челябинска, 21-летнему водителю перевернувшейся машины потребовалось медицинская помощь.

— По факту ДТП между тремя автомобилями Госавтоинспекция начала проверку, — говорится в официальном сообщении.

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