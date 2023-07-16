Более тысячи полицейских охраняли праздник металлургов в Челябинске и Магнитогорске

Фото: пресс-служба губернатора
Сотрудники полиции всей области охраняли общественный порядок при проведении массовых мероприятий в День металлурга.
Самые крупные мероприятия прошли в Челябинске и Магнитогорске. Площадка спортивного комплекса «Металлург», где выступил Денис Майданов, собрала более 3,5 тысяч челябинцев. Участниками церемонии открытия второй очереди парка «Притяжение» стали порядка 3 тысяч магнитогорцев, — сообщает ГУ МВД по Челябинской области.
Всего в мероприятиях приняли участие 17 тысяч человек, а охраняли порядок более тысячи полицейских. В результате не было ни одного нарушения правопорядка.
Фото: ГУ МВД по Челябинск области.
— Для того, чтобы обеспечить полную безопасность, сотрудники полиции вместе со служебными собаками осмотрели все площадки перед праздником, а на входах людей досматривали с помощью рамок-металлоискателей —, рассказали подробности в ГУ МВД региона .
Напомним, 15 июля День металлурга прошел в нескольких городах Челябинской области. В Челябинске на стадионе «Металлург» выступил Денис Майданов, на стадионе «Восход» —певица Елка. Для жителей Кыштыма спела Глюкоза. На праздник в Ашу приехала супруга губернатора Ирина Текслер.
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