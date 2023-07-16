Трехлетняя реконструкция парка имени Тищенко в Челябинске закончится в октябре 2023 года

Парк Тищенко реконструировали три года. Фото: пресс-служба губернатора.

Проект комплексного благоустройства территории парка культуры и отдыха имени Тищенко стал одним из ключевых проектов развития культуры на 2021-2024 годы.

В 2021 году было проведено проектирование, обустройство дорожно-тропиночной сети с применением высокопрочного бесфасочного плиточного покрытия на центральных аллеях. А также установлены скамейки, качели, урны, сделано освещение и обустроена площадка для выгула собак.

В 2022 году в рамках второго этапа благоустройства, был построен скейт-парк, проведен ремонт фасадов зданий, капремонт летней беседки, а также было организовано пространство для занятия йогой и посажены деревья.

Сегодня завершается третий этап обустройства парка. Рассчитано строительство спортивных площадок для баскетбола, волейбола и тенниса, а также появится зона для аттракционов. Сейчас начаты работы по ремонту ограждения по всему периметру парка.

— ЧМЗ для меня — это Родина, поэтому я, конечно, с особым удовольствием сюда приезжаю, — отметил Алексей Текслер. — Парк Тищенко был в неудовлетворительном состоянии, но сегодня завершаются работы по его обновлению. Реконструкция парка идет полным ходом, и я очень этому рад.

Завершить реконструкцию планируется до конца октября этого года.

Жители не упускают возможность сделать селфи с губернатором. Фото: пресс-служба губернатора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru