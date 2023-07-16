Проведать маму и сходить в лес: биатлонистка Светлана Ишмуратова приехала в родной Златоуст

Фото: Евгений Толкачев/«Златоустовский рабочий»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова приехала в свой родной Златоуст, чтобы проведать маму и прогуляться по обновленному городу.

— Просто хочется сходить в лес, за грибами, как раньше. Побывать там, где мы бегали с тренером, походить по земле, где я знала каждый корешок, каждый камешек. Испытываю ностальгию по детству, — цитирует Светлану Ишмуратову пресс-служба администрации Златоуста.

Также она встретилась с главой города Максимом Пекарским, обсудила развитие сферы спорта в Златоусте. Светлана точно уверена, что у города есть хорошие перспективы развития в зимних видах спорта.

Светлана родилась в Златоусте в 1971 году. Ирек Мусалимович — ее папа, обычный заводчанин, а мама Зинаида Ватхеевна, была маляром. Именно папа начал с раннего возраста призвать любовь к спорту. Ставил ее на лыжи, привязывал к ней веревку, чтобы тащить уставшую дочь.

Мы собрали биографию Светланы Ишмуратовой: достижения и работа в Госдуме.

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