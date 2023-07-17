В Челябинске заканчивают строительство центра по тхэквондо

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске завершается строительство спортивного центра по тхэквондо. Как сообщили в мэрии, основные работы по возведению здания почти закончены. Теперь необходимо провести внутреннюю и внешнюю отделку.

В центре разместится школа «Коре». В здании обустроят пять тренировочных залов. В них одновременно смогут занимать 340 спортсменов

По плану, сдать здание должны в октябре 2023 года.

Напомним, изначально со строительством возникли проблемы. Сначала жителей Челябинска не устроило выбранное для центра место в сквере, потом потенциальные подрядчики не согласились с результатами аукциона. Работу на стройплощадке начали в 2022 году. Стоимость проекта составила 112,5 млн рублей.

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