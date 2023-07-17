В Челябинской области признали объектами наследия «Сковородку», «Слона» и башню в короне из обелисков

Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

В Челябинской области признали выявленными объектами культурного наследия необычную площадь и два здания, которые находятся в Магнитогорске.

Первый памятник — архитектурный ансамбль круглой площади на улице Октябрьской. За своеобразную форму его назвали «Сковородкой».

— Объект представляет историко-культурную ценность с точки зрения истории, градостроительства и архитектуры. Сформировался в 1956-1959 годах, — рассказали в региональном Госкомитете охраны объектов культурного наследия.

Дома вокруг площади построены в стиле сталинского неоклассицизма и стали последним вздохом уходящей эпохи в архитектуре. Дело в том, что их возвели по изначальному плану застройки Магнитогорска, вопреки принятому в 1955 году постановлению об устранении излишков в строительстве. Этот документ положил конец времени «сталинского ампира» и дал начало типовой застройке.

Второй новый объект наследия — жилой дом «Слон» на пересечении проспекта Металлургов и улицы Чапаева. Он построен в 1952 году и также относится к стилю сталинского неоклассицизма. На фасаде — множество украшений, а в центральной части расположены арки — «словьи ноги».

Третье историческое здание — оригинальный дом с восьмигранной башней на улице Ленина. Башню на нем венчает корона из обелисков-пирамид и балюстрада с символикой СССР.

Ранее объектом культурного наследия признали дом со шпилем в центре Челябинска.

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