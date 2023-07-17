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НовостиСпорт17 июля 2023 7:56

Пропустили гол со штрафного: ФК «Челябинск» в стартовом матче чемпионата страны уступил пермскому «Амкару»

Футболисты «Челябинска» проиграли на домашнем поле «Амкару», пропустив единственный гол со штрафного
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Футболисты «Челябинска» проиграли на домашнем поле «Амкару», пропустив единственный гол со штрафного. Фото ФК «Челябинск»

Футболисты «Челябинска» проиграли на домашнем поле «Амкару», пропустив единственный гол со штрафного. Фото ФК «Челябинск»

Игроки челябинского клуба вышли на поле в стартовом матче чемпионата страны во Второй лиге в обновленном составе. Незадолго до начала турнира клуб подписал контракты с девятью новыми игроками, а также с новым главным тренером. В стартовом составе на игру с пермским «Амкаром» из 11 игроков только трое выступали за «Челябинск» в прошлом сезоне.

В первой игре «Челябинску» не удалось добиться победы. В середине второго тайма после нарушения правил арбитр назначил штрафной метрах в 25 по центру от ворот челябинцев. Гости воспользовались этой возможностью и точным обводящим ударом в девятку «распечатали» ворота хозяев. «Челябинск» в оставшееся время не сумел отыграться.

После матча главный тренер «горожан» Виталий Панов, комментирую итог стартового поединка, сказал, что команда еще до конца не сыгранная, и что некоторые футболисты познакомились только накануне.

— Играли фактически в состоянии цейтнота. Игроки находятся в разном функциональном состоянии. Это дело поправимое. Кроме того, до сентября команда еще усилится... Спасибо, что сегодня пришло много болельщиков. За команду болел и губернатор региона. Глава области, насколько я знаю, очень много внимания уделяет развитию спорта, — отметил Виталий Панов.

После матча в своих комментариях болельщики сходились во мнении, что еще рано давать какие-то оценки по игре команды. Однако в этом сезоне после реформирования Второй лиги ФК «Челябинск» будет играть с новыми командами. Фанаты считаю, что уровень чемпионата от этого только повысится.

29 июля на стадионе «Центральный» челябинцы сыграют с ФК «Текстильщик» (Иваново).

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