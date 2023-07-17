Пропустили гол со штрафного: ФК «Челябинск» в стартовом матче чемпионата страны уступил пермскому «Амкару»

Футболисты «Челябинска» проиграли на домашнем поле «Амкару», пропустив единственный гол со штрафного. Фото ФК «Челябинск»

Игроки челябинского клуба вышли на поле в стартовом матче чемпионата страны во Второй лиге в обновленном составе. Незадолго до начала турнира клуб подписал контракты с девятью новыми игроками, а также с новым главным тренером. В стартовом составе на игру с пермским «Амкаром» из 11 игроков только трое выступали за «Челябинск» в прошлом сезоне.

В первой игре «Челябинску» не удалось добиться победы. В середине второго тайма после нарушения правил арбитр назначил штрафной метрах в 25 по центру от ворот челябинцев. Гости воспользовались этой возможностью и точным обводящим ударом в девятку «распечатали» ворота хозяев. «Челябинск» в оставшееся время не сумел отыграться.

После матча главный тренер «горожан» Виталий Панов, комментирую итог стартового поединка, сказал, что команда еще до конца не сыгранная, и что некоторые футболисты познакомились только накануне.

— Играли фактически в состоянии цейтнота. Игроки находятся в разном функциональном состоянии. Это дело поправимое. Кроме того, до сентября команда еще усилится... Спасибо, что сегодня пришло много болельщиков. За команду болел и губернатор региона. Глава области, насколько я знаю, очень много внимания уделяет развитию спорта, — отметил Виталий Панов.

После матча в своих комментариях болельщики сходились во мнении, что еще рано давать какие-то оценки по игре команды. Однако в этом сезоне после реформирования Второй лиги ФК «Челябинск» будет играть с новыми командами. Фанаты считаю, что уровень чемпионата от этого только повысится.

29 июля на стадионе «Центральный» челябинцы сыграют с ФК «Текстильщик» (Иваново).

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